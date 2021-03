Vaccini, incontro al Mise per la produzione in Italia: ribadito l’appoggio al progetto Ue (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondo incontro sulla possibilità di produrre Vaccini anti Covid in Italia in vista del colloquio che si terrà domani tra il Commissario europeo Thierry Breton e il ministro Giancarlo Giorgetti. Alla riunione presenti il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore centro studi Carlo Riccini, il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla presidenza, Franco Gabrielli. Come sottolinea in una nota il Mise, l’Italia ha ribadito la propria volontà di partecipare al progetto Ue per il rafforzamento del piano Vaccini e di realizzare, nel Paese, un polo per la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondosulla possibilità di produrreanti Covid inin vista del colloquio che si terrà domani tra il Commissario europeo Thierry Breton e il ministro Giancarlo Giorgetti. Alla riunione presenti il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore centro studi Carlo Riccini, il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla presidenza, Franco Gabrielli. Come sottolinea in una nota il, l’hala propria volontà di partecipare alUe per il rafforzamento del pianoe di realizzare, nel Paese, un polo per la ...

