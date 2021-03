Vaccini in Lombardia, Bertolaso fa autocritica: “Problemi con le prenotazioni per gli over 80, il sistema funziona male e crea ritardi” – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il sistema delle vaccinazioni degli over 80 continua a funzionare male, a creare equivoci, ritardi”. Lo ha detto il consulente del piano vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi in una conferenza stampa a Milano. Una critica rivolta alle piattaforme di prenotazione per gli over 80 gestita da Aria. La vicepresidente Letizia Moratti ha annunciato che per la fase di vaccinazione di massa non saranno più utilizzate queste piattaforme, ma un portale di Poste Italiane. E quando le si chiede se il cambio sia stato deciso anche per i Problemi riscontrati, Moratti risponde: “La scelta di Poste rispetto Aria è più ampia, ovviamente in questa decisione ricade anche il fatto che ci sono state criticità”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Ildelle vaccinazioni degli80 continua are, are equivoci,”. Lo ha detto il consulente del piano vaccinale di Regione, Guido, oggi in una conferenza stampa a Milano. Una critica rivolta alle piattaforme di prenotazione per gli80 gestita da Aria. La vicepresidente Letizia Moratti ha annunciato che per la fase di vaccinazione di massa non saranno più utilizzate queste piattaforme, ma un portale di Poste Italiane. E quando le si chiede se il cambio sia stato deciso anche per iriscontrati, Moratti risponde: “La scelta di Poste rispetto Aria è più ampia, ovviamente in questa decisione ricade anche il fatto che ci sono state criticità”. L'articolo ...

