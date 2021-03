Vaccini Covid, Mise: “Aziende pronte a produrre il principio attivo entro l’autunno” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incontro al Mise per la produzione dei Vaccini in Italia. C’è il via libera delle Aziende. ROMA – Incontro al Mise per la produzione dei Vaccini Covid in Italia. Un vertice che ha visto protagonisti il ministro Giorgetti, il sottosegretario Gabrielli, il commissario Figliuolo, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e quello dell’Aifa Giorgio Palù. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni anche con le Regioni per iniziare a mettere il nuovo piano. L’obiettivo è quello di entrare già nelle prossime settimane nel vivo della campagna di vaccinazione di massa. Il comunicato del Mise L’incontro è stato accompagnato da un comunicato da parte del Mise. “Durante il tavolo – si legge nella nota, riportata da La Repubblica – che ci ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incontro alper la produzione deiin Italia. C’è il via libera delle. ROMA – Incontro alper la produzione deiin Italia. Un vertice che ha visto protagonisti il ministro Giorgetti, il sottosegretario Gabrielli, il commissario Figliuolo, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e quello dell’Aifa Giorgio Palù. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni anche con le Regioni per iniziare a mettere il nuovo piano. L’obiettivo è quello di entrare già nelle prossime settimane nel vivo della campagna di vaccinazione di massa. Il comunicato delL’incontro è stato accompagnato da un comunicato da parte del. “Durante il tavolo – si legge nella nota, riportata da La Repubblica – che ci ...

fanpage : Draghi a Bruxelles ha detto no alle donazioni di vaccini Covid all’Africa: l’accusa di Le Monde - matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - fanpage : Un'impresa incredibile questa di Cuba, un paese povero che da 61 anni vive sotto embargo economico e commerciale da… - MossaliMossali : RT @Cartabellotta: Impianto conservativo nuovo #DPCM non coerente con risalita curve, rapida diffusione #varianti e carenza #vaccini Dov'è… - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al @MISE_G… -