Vaccini Covid: Italia pronta a produrre siero in 4 - 6 mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il piano Vaccini anti - Covid in Italia è nel focus del governo Draghi , dopo l'uscita del duro Dpcm presentato ieri e mentre la pandemia si estende per colpa delle temibili varianti del virus . La ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il pianoanti -inè nel focus del governo Draghi , dopo l'uscita del duro Dpcm presentato ieri e mentre la pandemia si estende per colpa delle temibili varianti del virus . La ...

fanpage : Draghi a Bruxelles ha detto no alle donazioni di vaccini Covid all’Africa: l’accusa di Le Monde - matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - fedetaddy76 : RT @Maxdero: #RegioneLombardia #COVID: Nessun tracciamento. Piano #vaccini disastroso, che cambia ogni giorno e crea confusione. I numeri… - popeoe64 : RT @RobertoBurioni: Fondamentali i vaccini e la prevenzione, ma non è tollerabile che molti medici curino i pazienti in maniera inappropria… -