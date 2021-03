Vaccini, c’è il drive-in. Figliuolo cancella le “care” Primule (ognuna 400mila €) della gestione Arcuri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via le Primule, avanti con i drive-in. Come prevedibile, la rivoluzione del neo-commissario Francesco Paolo Figliuolo sulla campagna vaccinale comincia dalla logistica. E nella maniera più semplice e meno dispendiosa possibile: mettersi in fila in auto e lì aspettare l’inoculazione della dose. Si fa già per i tamponi, si farà anche per i Vaccini. Anzi, si fa già. Il primo centro l’esercito lo ha infatti allestito all’ospedale Baggio di Milano per la somministrazione di dosi a persone con difficoltà motorie. Insomma, dopo l’uovo di Colombo, il drive-in di Figliuolo. Non avessimo inseguito le stravaganze di Arcuri, avremmo risparmiato tempo e (tanto) denaro. Ogni Primula, non dimentichiamolo, è costata un occhio della testa: ben ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via le, avanti con i-in. Come prevedibile, la rivoluzione del neo-commissario Francesco Paolosulla campagna vaccinale comincia dalla logistica. E nella maniera più semplice e meno dispendiosa possibile: mettersi in fila in auto e lì aspettare l’inoculazionedose. Si fa già per i tamponi, si farà anche per i. Anzi, si fa già. Il primo centro l’esercito lo ha infatti allestito all’ospedale Baggio di Milano per la somministrazione di dosi a persone con difficoltà motorie. Insomma, dopo l’uovo di Colombo, il-in di. Non avessimo inseguito le stravaganze di, avremmo risparmiato tempo e (tanto) denaro. Ogni Primula, non dimentichiamolo, è costata un occhiotesta: ben ...

