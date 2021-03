Vaccini anti-Covid, vertice al Mise. Aziende italiane pronte a produzione in 4-6 mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alcune Aziende italiane si sono dette disponibili a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti-Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. Questo è quanto emerge dal vertice che si è svolto oggi al Mise proprio sulla possibilità di realizzare in Italia le dosi. La produzione, si apprende ancora al termine dell’incontro in una nota del Mise, potrà avvenire a conclusione dell'iter autorizzativo da parte delle autorità competenti, in un tempo stimato di 4-6 mesi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alcunesi sono dette disponibili a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. Questo è quanto emerge dalche si è svolto oggi alproprio sulla possibilità di realizzare in Italia le dosi. La, si apprende ancora al termine dell’incontro in una nota del, potrà avvenire a conclusione dell'iter autorizzativo da parte delle autorità competenti, in un tempo stimato di 4-6

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Covid, Mise: aziende pronte per creare vaccini in Italia tra 4/6 mesi Nell'incontro che si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti - Covid in Italia è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i 'bulk', ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino, perché già dotate, o in grado di ...

