Vaccini, al MISE iniziata riunione tavolo per portare produzione in Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Si torna a parlare al MISE di Vaccini anti-Covid e della possibilità di portare la produzione in Italia. E' iniziata al Ministero dello Sviluppo economico la seconda riunione del tavolo istituito con le imprese farmaceutiche, presieduto dal Ministro Giancarlo Giorgetti, per valutare la possibilità di produrre il vaccino in impianti Italiani. Lato imprese sono presenti il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi ed il direttore generale Enrica Giorgetti. All'incontro anche il direttore centro studi Carlo Riccini e, per l'AIFA, il presidente Giorgio Palù. Presente il sottosegretario Franco Gabrielli, mentre si attende l'arrivo del nuovo commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

