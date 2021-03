Vaccinazioni, da martedì parte l’operazione “scuole e pazienti vulnerabili”. Ecco le regole del nuovo piano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da settimana prossima i soggetti delle categorie prioritarie e i pazienti “fragili” sotto i 65 anni potranno iniziare a prenotarsi Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da settimana prossima i soggetti delle categorie prioritarie e i“fragili” sotto i 65 anni potranno iniziare a prenotarsi

zazoomblog : Vaccinazioni da martedì parte l’operazione “scuole e pazienti vulnerabili”. Ecco le regole del nuovo piano -… - siracusaoggi : (Il covid torna a preoccupare Palazzolo, crescono i positivi. 'Da martedì, vaccinazioni') - - PrimaBergamo : Vaccinazioni anti-Covid: mercoledì (3 marzo) somministrate 9.298 dosi agli over 80: Dopo il record toccato nella gi… - AmoBergamo : #Bergamo Vaccinazioni anti-Covid: martedì (2 marzo) somministrate 10.974 dosi agli over 80 - PrimaBergamo : Vaccinazioni anti-Covid: martedì (2 marzo) somministrate 10.974 dosi agli over 80: Aumenta ulteriormente il numero… -