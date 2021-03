Usa, "Quarta ondata a marzo: 47 mila morti in tre settimane". L'allarme del Cdc (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli Stati Uniti stanno andando verso la Quarta ondata di Covid - 19 a causa delle varianti , e si prevede un boom di morti , fino ad arrivare a 47 mila decessi nelle prossime tre settimane , con una ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli Stati Uniti stanno andando verso ladi Covid - 19 a causa delle varianti , e si prevede un boom di, fino ad arrivare a 47decessi nelle prossime tre, con una ...

TgLa7 : #Covid: allarme quarta ondata in Usa,rischio boom morti. Autorita' prevedono fino a 47 mila decessi entro fine marzo - GDS_it : Allarme quarta ondata #Covid in Usa, rischio boom di morti #coro - benny_bove : RT @TgLa7: #Covid: allarme quarta ondata in Usa,rischio boom morti. Autorita' prevedono fino a 47 mila decessi entro fine marzo - emamarro : RT @TgLa7: #Covid: allarme quarta ondata in Usa,rischio boom morti. Autorita' prevedono fino a 47 mila decessi entro fine marzo - Eudemonia21 : RT @TgLa7: #Covid: allarme quarta ondata in Usa,rischio boom morti. Autorita' prevedono fino a 47 mila decessi entro fine marzo -