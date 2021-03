UOMINI E DONNE oggi, 3 marzo: la dama MARIA al centro della scena (Di mercoledì 3 marzo 2021) oggi (3 marzo) alle 14.45 su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento in compagnia di UOMINI e DONNE. Si inizia con un ballo tra Gemma e il suo nuovo corteggiatore Cataldo. Dopo questo momento di danza, a centro studio si accomodano i protagonisti degli over MARIA e Alessandro. A quanto pare tra i due ci sarebbe stato anche un bacio ed entrambi dichiarano di essere molto attratti fisicamente, oltretutto lui ammette di aver avuto l’intenzione di andare anche oltre un semplice bacio. A domanda diretta della conduttrice, l’uomo dichiara di aver lasciato il numero di telefono anche ad altre signore e si dice disposto a conoscerle anche in intimità, perché per lui tutto questo fa parte di una conoscenza. In molti chiedono il parere delle singole ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 marzo 2021)(3) alle 14.45 su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento in compagnia di. Si inizia con un ballo tra Gemma e il suo nuovo corteggiatore Cataldo. Dopo questo momento di danza, astudio si accomodano i protagonisti degli overe Alessandro. A quanto pare tra i due ci sarebbe stato anche un bacio ed entrambi dichiarano di essere molto attratti fisicamente, oltretutto lui ammette di aver avuto l’intenzione di andare anche oltre un semplice bacio. A domanda direttaconduttrice, l’uomo dichiara di aver lasciato il numero di telefono anche ad altre signore e si dice disposto a conoscerle anche in intimità, perché per lui tutto questo fa parte di una conoscenza. In molti chiedono il parere delle singole ...

