Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 marzo: Gemma sotto attacco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 3 marzo 2021? Al centro dello studio tornare Gemma Galgani che vero pesantemente attaccata da un suo ex spasimante. Che cosa avrà da recriminale? E lei come la prenderà? Al centro dello studi anche due poltrone rosse della scelta: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri avranno preso una decisione? Nuova puntata di Uomini e Donne di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata diin onda, mercoledì 32021? Al centro dello studio tornareGalgani che vero pesantemente attaccata da un suo ex spasimante. Che cosa avrà da recriminale? E lei come la prenderà? Al centro dello studi anche due poltrone rosse della scelta: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri avranno preso una decisione? Nuova puntata didi Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna

CarloCalenda : Aderiamo all'iniziativa 'Uomini contro la violenza di genere' di #LiberareRoma. Ci vediamo giovedì in piazza. Nel… - matteosalvinimi : Un pensiero alla comunità di Tuoro sul Trasimeno che conosceva l’impegno e la generosità di Emanuele, un abbraccio… - matteosalvinimi : Occuparsi della salute e della sicurezza delle donne e degli uomini in divisa deve essere una priorità per il nuovo… - ehamicamiaemily : A UOMINI E DONNE UN MIO COMPAESANO SHOCK #UominieDonne - lillydessi : RT @Mynamei25892973: Maschi e femmine si nasce. Uomini e Donne lo si diventa. -