Università, i futuri medici della Sapienza ancora senza vaccino: "Lontano dai reparti cosa impariamo?"

Gli studenti del quinto e del sesto anno di medicina e Chirurgia della Sapienza non sono ancora stati vaccinati. Si tratta di circa 800 futuri medici dei corsi A, B, C, D e F dell'Umberto I. Al Corriere hanno espresso tutta la preoccupazione per questo ritardo che potrebbe effettivamente compromettere la loro formazione. Da quando la laurea magistrale in medicina è diventata abilitante alla professione, gli studenti devono terminare il tirocinio prima di potersi laureare. "Ma alcuni medici di famiglia ci hanno invitato a non frequentare tutti i giorni lo studio per non esporre i loro pazienti a personale non vaccinato. Sono scattati anche tirocini in Dad. Lontani dai reparti cosa impariamo?"

