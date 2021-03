Unione Atei | Il segno della croce di Amadeus poco opportuno

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Era un po’ tutto concordato., che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero. Mi chiedo: come sarebbe stata presentata la stessa situazione se anziché fare ilavesse esposto la nostra tessera in mondovisione? Probabilmente ci sarebbero state delle proteste, dicendo cheaveva occupato lo spazio pubblico promuovendo la sua concezione del mondo. E questo è ciò è successo”. A dirlo all’AdnKronos è il segretario nazionale dell’Uaar, l’agnostici razionalisti, Roberto Grendene, commentando il...

A dirlo all'AdnKronos è il segretario nazionale dell'Uaar, l'agnostici razionalisti, Roberto Grendene, commentando il segno della croce che ieri Amadeus si è fatto all'inizio della prima ...Quinta evidenza, chi mesta nel torbido con provocazioni gratuite, come ha dimostrato il camion vela col manifesto firmato UAAR -ed Agnostici Razionalisti, pensato per promuovere l'aborto ..."Era un po' tutto concordato. Amadeus, che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poc ...