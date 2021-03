Una sola dose di vaccino ai già infettati dal Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Sui soggetti già infettati da Sars Covid2, domani (oggi, ndr) verrà diffusa una circolare da parte della direzione generale prevenzione del Ministero per cui ci sara’ una sola dose di vaccino, in quanto l’infezione svolge il ruolo di priming, che viene svolto di solito dalla prima dose”. Lo ha annunciato ieri sera il presidente del Css Franco Locatelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Sui soggetti già infettati da Sars Covid2, domani (oggi, ndr) verrà diffusa una circolare da parte della direzione generale prevenzione del Ministero per cui ci sara’ una sola dose di vaccino, in quanto l’infezione svolge il ruolo di priming, che viene svolto di solito dalla prima dose”. Lo ha annunciato ieri sera il presidente del Css Franco Locatelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

