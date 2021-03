Una nuova arma di egemonia globale: il vaccino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato il più sfrontato, ma almeno lo ha ammesso: nel mondo della pandemia si è ormai fatta strada una nuova ‘diplomazia’ tra gli Stati, quella dei vaccini. Una settimana fa, il premier israeliano ha dichiarato di volerne fare uso per conquistarsi la benevolenza dei paesi amici e soprattutto la loro disponibilità ad aprire sedi di diplomatiche a Gerusalemme, conclamandola così a capitale effettiva di Israele. Ciò che ha avviato Donald Trump, lo finisce la pandemia. Il piano è finito un po’ nel congelatore, per polemiche interne allo stesso governo di Tel Aviv, sebbene faccia proseliti in Europa (Austria, Danimarca, Repubblica Ceca). Ma l’idea, destinata a plasmare il mondo post-covid, galoppa in Russia e Cina, spinge il nuovo presidente Usa Joe Biden a correre ai ripari, accartoccia l’Ue, la più debole nel nuovo schema di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato il più sfrontato, ma almeno lo ha ammesso: nel mondo della pandemia si è ormai fatta strada una‘diplomazia’ tra gli Stati, quella dei vaccini. Una settimana fa, il premier israeliano ha dichiarato di volerne fare uso per conquistarsi la benevolenza dei paesi amici e soprattutto la loro disponibilità ad aprire sedi di diplomatiche a Gerusalemme, conclamandola così a capitale effettiva di Israele. Ciò che ha avviato Donald Trump, lo finisce la pandemia. Il piano è finito un po’ nel congelatore, per polemiche interne allo stesso governo di Tel Aviv, sebbene faccia proseliti in Europa (Austria, Danimarca, Repubblica Ceca). Ma l’idea, destinata a plasmare il mondo post-covid, galoppa in Russia e Cina, spinge il nuovo presidente Usa Joe Biden a correre ai ripari, accartoccia l’Ue, la più debole nel nuovo schema di ...

