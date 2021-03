"Una Merkel con la cravatta, sapete come ci guarda?". Fiorello ridicolizza Draghi: battuta ferocissima (Di mercoledì 3 marzo 2021) come sempre, il mattatore assoluto è Fiorello. È il più bravo, per distacco. E lo è da sempre. Giusto, insomma, che Amadeus gli lasci grande spazio, quasi carta bianca sul palco dell'Ariston, sin dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Incontenibile. Meraviglioso. Istrionico. Divertente. Spettacolare. E soprattutto graffiante. Non si risparmia, Fiore. E non risparmia neppure la politica. Strepitosa la battuta su Nicola Zingaretti: "Una poltrona senza cu*** è come Zingaretti senza la D'Urso", spara ad alzo zero riferendosi alle poltroncine rosse e vuote dell'Ariston e al recente tweet del segretario Pd a favore di Carmelita. Ma Fiorello non risparmia neppure "l'intoccabile", ossia Mario Draghi, il premier silenzioso e che è riuscito a raccogliere una delle maggioranze più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)sempre, il mattatore assoluto è. È il più bravo, per distacco. E lo è da sempre. Giusto, insomma, che Amadeus gli lasci grande spazio, quasi carta bianca sul palco dell'Ariston, sin dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Incontenibile. Meraviglioso. Istrionico. Divertente. Spettacolare. E soprattutto graffiante. Non si risparmia, Fiore. E non risparmia neppure la politica. Strepitosa lasu Nicola Zingaretti: "Una poltrona senza cu*** èZingaretti senza la D'Urso", spara ad alzo zero riferendosi alle poltroncine rosse e vuote dell'Ariston e al recente tweet del segretario Pd a favore di Carmelita. Manon risparmia neppure "l'intoccabile", ossia Mario, il premier silenzioso e che è riuscito a raccogliere una delle maggioranze più ...

