Una donna che si fingeva incinta e 125 mila euro per salvare i migranti, la procura di Ragusa accusa Luca Casarini (Di mercoledì 3 marzo 2021) La procura di Ragusa ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Luca Casarini, ex capo missione della nave umanitaria Mare Jonio. Luca Casarini, ex capo missione di Mare Jonio, la nave protagonista di diversi soccorsi in mare a barconi di migranti in difficoltà, è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladiha deciso di iscrivere nel registro degli indagati con l’di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ex capo missione della nave umanitaria Mare Jonio., ex capo missione di Mare Jonio, la nave protagonista di diversi soccorsi in mare a barconi diin difficoltà, è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

francescacheeks : Matilda sei una donna pazzesca! ?? #Sanremo2021 - poliziadistato : Ha chiamato la Polizia fingendo di ordinare una pizza. Ascoltate come una donna è riuscita a salvarsi dal compagno… - MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - seoulmatez95 : indovinate cosa? si avete indovinato amo solo una donna ed è kim jennie ????????????????????? - dinosaurmarss : RT @_witch__bitch: Cristo è una donna. Il mio Dio è in minigonna. -