Una busta con due bossoli inviata a Renzi al Senato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, unacontenente dueè stata recapitata al leader di Italia viva, Matteoal. L’ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà. In un’intervista rilasciata ieri a Il giornale, il leader di Italia Viva aveva detto: “Sento un clima d’odio nei miei confronti, la rabbia – spiegava – per quello che è accaduto. Un desiderio di vendetta da parte di chi considerava il governo Conte un punto d’arrivo da difendere ad ogni costo. Eppure, malgrado tutti questi segnali di ostilità di cui sono stato oggetto quando ho mandato a casa Conte, ebbene, io lo rifarei non una, non dieci, ma cento volte. Perché l’unica bussola che perseguo è l’interesse del Paese e ...