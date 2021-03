Un purgatorio sempre diverso (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vittorio Macioce Non ti chiedi più quando finirà. Non è rassegnazione e neppure abitudine. È che qualsiasi risposta rischia di svuotarti e di far cadere una nuova illusione Non ti chiedi più quando finirà. Non è rassegnazione e neppure abitudine. È che qualsiasi risposta rischia di svuotarti e di far cadere una nuova illusione. Il tempo della pandemia non è mai stato breve e pochi all'inizio hanno avuto il coraggio di dirlo. Non è mai stata una gara giocata sull'intensità, come poteva sembrare: un sacrificio di tre mesi e poi tutti al mare. È una maratona, dove il traguardo resta indefinito. Si sposta, ti inganna come un miraggio nel deserto, con tutte le parole d'ordine che non bastano, si consumano: ce la faremo, andrà tutto bene, distanziamento, mascherine, zone rosse e di altri colori, focolai da spegnere, piani vaccinali. Non che tutto questo non sia servito. Sono ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vittorio Macioce Non ti chiedi più quando finirà. Non è rassegnazione e neppure abitudine. È che qualsiasi risposta rischia di svuotarti e di far cadere una nuova illusione Non ti chiedi più quando finirà. Non è rassegnazione e neppure abitudine. È che qualsiasi risposta rischia di svuotarti e di far cadere una nuova illusione. Il tempo della pandemia non è mai stato breve e pochi all'inizio hanno avuto il coraggio di dirlo. Non è mai stata una gara giocata sull'intensità, come poteva sembrare: un sacrificio di tre mesi e poi tutti al mare. È una maratona, dove il traguardo resta indefinito. Si sposta, ti inganna come un miraggio nel deserto, con tutte le parole d'ordine che non bastano, si consumano: ce la faremo, andrà tutto bene, distanziamento, mascherine, zone rosse e di altri colori, focolai da spegnere, piani vaccinali. Non che tutto questo non sia servito. Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : purgatorio sempre Vittorio Messori: "E adesso scommetto sulla morte perché so in chi ho creduto" "Lo è sempre. Nome, cognome, data di nascita, data di morte. E 'Scio cui credidi', so in chi ho ... "Per la Chiesa è paradiso, purgatorio o inferno. Preghiamo perché ai nostri cari sia accorciata la ...

Buon compleanno maglia rosa! Per i 90 anni c'è una frase di Dante sul colletto ... 'Disposto a salir a le stelle', ultimo verso del Purgatorio. La corsa rosa si disputerà da sabato ... verranno inviati a votare la Maglia Rosa più amata di sempre. Leggi i commenti Ciclismo: tutte le ...

Magnum X Dante: il climax del piacere L'iconico gelato celebra l'icona della letteratura: la Divina Commedia. Ecco i tre nuovi Magnum in limited edition dedicati all'Inferno, al Purgatorio e al Paradiso ...

