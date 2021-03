Un iceberg grande come Roma si è staccato dall’Antartide: 15 giorni fa il video che “denunciava” un’enorme crepa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un iceberg grande quasi quanto la città di Roma (1270 km²) si è staccato dall’Antartide il 26 febbraio. Ad annunciarlo il British Antarctic Survey, l’organizzazione britannica che si occupa della ricerca e divulgazione scientifica sull’Antartide. Dieci giorni prima, il 16 febbraio, gli scienziati avevano filmato un’enorme crepa nel ghiaccio, avvisaglia di quello che sarebbe presto accaduto. La stazione di ricerca di Halley, fanno sapere gli esperti, non è stata toccata dal distaccamento ed era al momento chiusa per l’inverno antartico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Unquasi quanto la città di(1270 km²) si èil 26 febbraio. Ad annunciarlo il British Antarctic Survey, l’organizzazione britannica che si occupa della ricerca e divulgazione scientifica sull’Antartide. Dieciprima, il 16 febbraio, gli scienziati avevano filmatonel ghiaccio, avvisaglia di quello che sarebbe presto accaduto. La stazione di ricerca di Halley, fanno sapere gli esperti, non è stata toccata dal distaccamento ed era al momento chiusa per l’inverno antartico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

