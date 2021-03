Ultimo si è fidanzato con la figlia di una nota showgirl? L’indiscrezione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante Ultimo potrebbe essersi fidanzato. Archiviata definitivamente la sua relazione con Federica Lelli, il giovane pare aver intrapreso una nuova conoscenza con la figlia di una famosissima showgirl. Stiamo parlando di Jacqueline Di Giacomo, figlia 21enne di Haether Parisi e dell’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Si tratta della secondogenita della ballerina che ha un’altra figlia nata dal primo matrimonio con Giorgio Manenti, Rebecca, e due gemelli nati dall’amore con l’attuale marito Umberto Anzolin, Dylan ed Elisabeth. A testimoniare la presunta relazione tra Ultimo e Jacqueline sono state alcune recenti mosse social dei diretti interessati. La ragazza ha pubblicato un video di Ultimo durante una gita in barca al tramonto mentre intona ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantantepotrebbe essersi. Archiviata definitivamente la sua relazione con Federica Lelli, il giovane pare aver intrapreso una nuova conoscenza con ladi una famosissima. Stiamo parlando di Jacqueline Di Giacomo,21enne di Haether Parisi e dell’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Si tratta della secondogenita della ballerina che ha un’altranata dal primo matrimonio con Giorgio Manenti, Rebecca, e due gemelli nati dall’amore con l’attuale marito Umberto Anzolin, Dylan ed Elisabeth. A testimoniare la presunta relazione trae Jacqueline sono state alcune recenti mosse social dei diretti interessati. La ragazza ha pubblicato un video didurante una gita in barca al tramonto mentre intona ...

