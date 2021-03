Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.50 – Inter, la conferenza stampa di Conte – Antonio Conte parla alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter verso la sfida contro i ducali. Le sue parole Ore 13.45 – Sampdoria, Letica non convocato: sospetta positività al Covid – Il secondo portiere Karlo Letica non è nella lista dei convocati per la gara di stasera. Il croato dovrebbe essere il componente del gruppo squadra che è risultato positivo al test. Ore 13.00 – Lazio Torino, i granata presentano preannuncio di reclamo – «Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.50 – Inter, la conferenza stampa di Conte – Antonio Conte parla alla vigiliagara contro il Parma: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter verso la sfida contro i ducali. Le sue parole Ore 13.45 – Sampdoria, Letica non convocato: sospetta positività al Covid – Il secondo portiere Karlo Letica non è nella lista dei convocati per la gara di stasera. Il croato dovrebbe essere il componente del gruppo squadra che è risultato positivo al test. Ore 13.00 – Lazio Torino, i granata presentano preannuncio di reclamo – «Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice ...

RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - mdimagritt : RT @stebaraz: +++ ULTIME NOTIZIE DALLA TERRA DELLA KOMPETENZA +++ Alle 9 arriva un SMS per far vaccinare la nonna di mia moglie alle 10.… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: ULTIME NOTIZIE - Accertamenti in corso?? -