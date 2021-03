UFFICIALE Stojkovic nuovo ct della Serbia | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dragan, ex Verona, è ilcommissario tecnico: ecco ilFedercalcio serba L’ex Hellas Verona, Dragan, è ilcommissario tecnico. Ecco ilFedercalcio serba sull’ex centrocampista soprannominato il Maradona dell’Est. «Per decisione del Comitato esecutivoFedercalcio serba, Dragan Stojkovi? è il selezionatoresquadra nazionale A. L’accordo è stato raggiunto con reciproca soddisfazione. Stojkovi? ha firmato un contratto per tre anni, cioè fino alla fine delle qualificazioni per l’Europeo nel 2024». ? ?????? ?? ???????? ?? ??? ??????, ??????? ?? ????????? ...