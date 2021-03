Ufficiale | Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo alle 18 45

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato quel che tutti sapevano e cioè la data del recupero di. Siil prossimo 17con inizio18.45. Ilquinditre trasferte consecutive: Milan,e Roma, nel giro di una settimana. Da domenica a domenica. Il recupero è relativo alla gara d’andata che non fu giocata per l’impossibilità da parte deldi raggiungere Torino. Ilfu bloccato dall’Asl. Per ottusità del calcio italiano, ci sono voluti tre gradi giudizio per stabilire che di fronte alla Costituzione il protocollo della Serie A è carta per scarabocchiare durante le riunioni di lavoro. L'articolo ilsta.

Juventus-Napoli sarà recuperata il prossimo 17 marzo. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Serie A con un comunicato: le squadre scenderanno in campo alle ore 18.45 all'Allianz Stadium.
Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso nota la data in cui verrà recuperata la gara tra Juventus e Napoli, valevole per la 3^ giornata di andata e non disputata in data 4 ...