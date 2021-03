“UE inchinata alle multinazionali del farmaco”: l’attacco dell’Eurodeputata della sinistra radicale (Di mercoledì 3 marzo 2021) La sinistra radicale plaude al video dell’intervento della parlamentare europea di France Insoumise Manon Aubry, 31 anni e di nazionalità francese, che da poche ore circola sul web italiano. Lo scorso 10 febbraio Aubry aveva rilasciato dichiarazioni taglienti al Parlamento europeo nei confronti della gestione Ue della pandemia e soprattutto della campagna di acquisto dei vaccini, con una bocciatura su tutta la linea dell’operato di Ursula von der Leyen. L’eurodeputato, rivolgendosi alla presidente della Commissione Ue von der Leyen, ha evidenziato come “i grandi leader farmaceutici hanno stabilito la legge per lei”. Il punto chiave è la trasparenza: “Nessuna informazione sui negoziati nonostante le richieste del nostro Parlamento. Solo tre contratti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laplaude al video dell’interventoparlamentare europea di France Insoumise Manon Aubry, 31 anni e di nazionalità francese, che da poche ore circola sul web italiano. Lo scorso 10 febbraio Aubry aveva rilasciato dichiarazioni taglienti al Parlamento europeo nei confrontigestione Uepandemia e soprattuttocampagna di acquisto dei vaccini, con una bocciatura su tutta la linea dell’operato di Ursula von der Leyen. L’eurodeputato, rivolgendosi alla presidenteCommissione Ue von der Leyen, ha evidenziato come “i grandi leader farmaceutici hanno stabilito la legge per lei”. Il punto chiave è la trasparenza: “Nessuna informazione sui negoziati nonostante le richieste del nostro Parlamento. Solo tre contratti ...

