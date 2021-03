Udine e Gorizia zona arancione scuro da venerdì 5 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - , giallo rafforzato per Trieste e Pordenone e chiusura delle scuole medie e superiori. Sono alcune delle misure contenute nell'ordinanza anti Covid che si appresta a firmare il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Abbiamo deciso di prendere delle misure di restrizione a livello regionale per quanto riguarda le scuole. L'ordinanza che firmerò oggi partirà lunedì e prevede la didattica a distanza per gli studenti delle medie e superiori e per le università. Riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia" dove si registra un aumento "importante" dei casi Covid, "l'aumento purtroppo lo vediamo in tutta la regione in cui cerchiamo tutelare la popolazione scolastica e le famiglie", ha spiegato Fedriga nel corso di un punto stampa sulle nuove misure da adottare in Regione. "Per quanto riguarda le province maggiormente colpite che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - , giallo rafforzato per Trieste e Pordenone e chiusura delle scuole medie e superiori. Sono alcune delle misure contenute nell'ordinanza anti Covid che si appresta a firmare il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Abbiamo deciso di prendere delle misure di restrizione a livello regionale per quanto riguarda le scuole. L'ordinanza che firmerò oggi partirà lunedì e prevede la didattica a distanza per gli studenti delle medie e superiori e per le università. Riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia" dove si registra un aumento "importante" dei casi Covid, "l'aumento purtroppo lo vediamo in tutta la regione in cui cerchiamo tutelare la popolazione scolastica e le famiglie", ha spiegato Fedriga nel corso di un punto stampa sulle nuove misure da adottare in Regione. "Per quanto riguarda le province maggiormente colpite che sono ...

TgLa7 : #Dad per gli studenti delle scuole medie e superiori e per le università a partire da lunedì prossimo in tutto il F… - TV7Benevento : Udine e Gorizia zona arancione scuro da venerdì 5 marzo... - mickycaruso : RT @Adnkronos: #Udine e #Gorizia #zonaarancione scuro da venerdì 5 marzo - marisamoles : RT @Adnkronos: #Udine e #Gorizia #zonaarancione scuro da venerdì 5 marzo - fisco24_info : Udine e Gorizia zona arancione scuro da venerdì 5 marzo: In arrivo la nuova ordinanza anti Covid del presidente del… -