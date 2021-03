Tv in lutto | l’attore se ne è andato il giorno dopo il suo compleanno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Televisione in: addio alla star della soap Dinasty. Si è spento all’età di 79 annistatunitense che interpretava il tennista Mark Jennings. Geoffrey Scott era malato da tempo ed è morto per complicazioni del morbo di Parkinson. Scott si è spento subitola mezzanotte delil suo, il 23 febbraio, a Broomfield, in Colorado, come ha annunciato sua moglie Cheri Catherine a “The Hollywood Reporter”. Classe 1942 e nato a Hollyood,ha esordito sul piccolo schermo nel 1970 nella soap opera Dark Shadows interpretando l’editore Sky Rumson, per apparire poi in vari telefilm come Cannon, Il tenente Kojak, Barnaby Jones, Dallas, Fantasilandia, Love Boat e La signora in giallo. A causa del morbo di Parkinson da una ventina di anni ...