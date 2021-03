Tv: è morto Jahmil French, star di 'Degrassi: The Next Generation' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Washington, 3 mar. - (Adnkronos) - L'attore canadese Jahmil French, star delle serie tv "Degrassi: The Next Generation" e "Soundtrack", è morto all'età di 29 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente Gabrielle Kachman senza specificare le cause del decesso. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa di un caro amico e cliente Jahmil French - ha scritto Kachman in una nota - Sarà ricordato da molti per la sua passione per le arti, il suo impegno per il suo mestiere e la sua vivace personalità". Era nato il 29 luglio 1991 a Toronto, in Canada. Jahmil aveva interpretato nel telefilm "Degrassi", tra il 2009 e il 2010, il ruolo di Dave Turner, un ragazzo che sta cercando di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Washington, 3 mar. - (Adnkronos) - L'attore canadesedelle serie tv ": The" e "Soundtrack", èall'età di 29 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente Gabrielle Kachman senza specificare le cause del decesso. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa di un caro amico e cliente- ha scritto Kachman in una nota - Sarà ricordato da molti per la sua passione per le arti, il suo impegno per il suo mestiere e la sua vivace personalità". Era nato il 29 luglio 1991 a Toronto, in Canada.aveva interpretato nel telefilm "", tra il 2009 e il 2010, il ruolo di Dave Turner, un ragazzo che sta cercando di ...

