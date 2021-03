Tutte le volte che la stampa sportiva italiana ha celebrato il sorpasso di Ronaldo a Pelé (Di mercoledì 3 marzo 2021) I record sono fatti per essere battuti, ma c’è chi riesce a superare lo stesso primato in (almeno) due occasioni. Questo è quanto emerge scorrendo tra le pagine di diversi siti e quotidiani sportivi italiani. Parliamo della notizia (vecchia o nuova, chissà) di Cristiano Ronaldo supera Pelé per numero di gol. E, nel giro di due mesi, questo evento sembra essere accaduto almeno due volte. Prendiamo come riferimento, infatti, il principale giornale sportivo italiano – La Gazzetta dello Sport – che aveva celebrato il sorpasso di CR7 ai danni di O Rei già nei primi giorni delle scorso mese di gennaio. Per poi ripetersi ieri sera, al termine del match vinto dalla Juventus contro lo Spezia con il punteggio di 3-0 e il sigillo finale del campione portoghese. LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) I record sono fatti per essere battuti, ma c’è chi riesce a superare lo stesso primato in (almeno) due occasioni. Questo è quanto emerge scorrendo tra le pagine di diversi siti e quotidiani sportivi italiani. Parliamo della notizia (vecchia o nuova, chissà) di Cristianosuperaper numero di gol. E, nel giro di due mesi, questo evento sembra essere accaduto almeno due. Prendiamo come riferimento, infatti, il principale giornale sportivo italiano – La Gazzetta dello Sport – che avevaildi CR7 ai danni di O Rei già nei primi giorni delle scorso mese di gennaio. Per poi ripetersi ieri sera, al termine del match vinto dalla Juventus contro lo Spezia con il punteggio di 3-0 e il sigillo finale del campione portoghese. LEGGI ANCHE > Cristiano...

