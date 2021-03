Turismo, domani il via al progetto “Be.Cultour” del CNR IRISS di Napoli (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – domani, giovedì 4 marzo 2021, si terrà online l’incontro di avvio del nuovo progetto di ricerca europeo coordinato dal CNR IRISS di Napoli, dal titolo “Be.Cultour: Oltre il Turismo culturale: reti di innovazione del patrimonio come motori dell’europeizzazione verso un’economia circolare del Turismo incentrata sull’uomo”, finanziato dalla Commissione Europea con 4 milioni di euro per i prossimi tre anni. Il progetto del CNR IRISS con un ampio consorzio di partner europei e non europei è risultato vincitore con il massimo punteggio su ben 86 proposte presentate a marzo 2020. “L’obiettivo del progetto è ambizioso: uscire dalla grave crisi che ha colpito il settore turistico attivando un modello “circolare” e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) –, giovedì 4 marzo 2021, si terrà online l’incontro di avvio del nuovodi ricerca europeo coordinato dal CNRdi, dal titolo “Be.: Oltre ilculturale: reti di innovazione del patrimonio come motori dell’europeizzazione verso un’economia circolare delincentrata sull’uomo”, finanziato dalla Commissione Europea con 4 milioni di euro per i prossimi tre anni. Ildel CNRcon un ampio consorzio di partner europei e non europei è risultato vincitore con il massimo punteggio su ben 86 proposte presentate a marzo 2020. “L’obiettivo delè ambizioso: uscire dalla grave crisi che ha colpito il settore turistico attivando un modello “circolare” e ...

