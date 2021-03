Trovato morto nell’androne del condominio: in commissariato sentito vicino di casa con cui aveva litigato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo è stato Trovato morto nell’androne del suo condominio in via Ettore Bertolè Viale, a Portonaccio. È successo martedì sera, intorno alle 19:30, Alessandro Cocco, 60 anni, è stato Trovato privo di vita da un vicino di casa che ha avvisato subito il personale del 118. Un condomino di 47 anni è stato sentito come “persona informata sui fatti” dalla polizia perché, a quanto risulta alla polizia, aveva avuto una discussione con la vittima poco prima che questa fosse trovata senza vita. Secondo quanto riporta RomaToday, gli agenti delle volanti intervenuti nel palazzo assieme ai poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno provato a ricostruire l’accaduto ascoltando alcuni testimoni e fermando poco dopo un uomo, col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo è statodel suoin via Ettore Bertolè Viale, a Portonaccio. È successo martedì sera, intorno alle 19:30, Alessandro Cocco, 60 anni, è statoprivo di vita da undiche ha avvisato subito il personale del 118. Un condomino di 47 anni è statocome “persona informata sui fatti” dalla polizia perché, a quanto risulta alla polizia,avuto una discussione con la vittima poco prima che questa fosse trovata senza vita. Secondo quanto riporta RomaToday, gli agenti delle volanti intervenuti nel palazzo assieme ai poliziotti delSan Lorenzo hanno provato a ricostruire l’accaduto ascoltando alcuni testimoni e fermando poco dopo un uomo, col ...

