Trieste | si reca ogni giorno in caffetteria per incontrare la barista di cui è invaghito E il giudice lo condanna

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un 44enne aha letteralmente pedinato la cameriera di un locale per circa un anno. Alla fine, la donna si è rivolta alle Forze dell’Ordine: ecco come è finita. Sono stati giudicati come “arroganti ed invadenti” i tentativi di approccio ripetuti ed ossessivi di un uomo diche ha invaso lo spazio personale L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Trieste reca

Leggilo.org

...Candiano posta tra l'ex via D'Alaggio che lo fiancheggia (ora via Luciano Cavalcoli) e via. ... Se ciòoffesa anche alle persone, l'art. 674 del codice stesso impone l'arresto fino ad un ...Allenatore: Gotti Arbitro: Giacomelli diReti: 5' pt Veretout, 25' pt Veretout , 48' st ... Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione , Zanellato,; Di Carmine , ...Un cliente si è recato ogni giorno in un bar di Trieste per corteggiare la barista. Quest'ultima, esausta del corteggiamento ossessivo durato oltre 1 anno e mezzo, ha deciso di denunciare per molestie ...In occasione del 71° Festival di Sanremo al via questa sera 2 marzo, le bollicine del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC saranno indiscusse protagoniste di Casa Sanremo, il luogo d'incontro degli ad ...