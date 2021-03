Trento-Partizan Belgrado oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 3 marzo 2021) oggi, mercoledì 3 marzo, andrà in scena il match tra laDolomiti Energia Trento e il Partizan Belgrado, valido per la quinta giornata della Top 16 della EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Quinta giornata della Top 16 e sfida fondamentale nella corsa playoff per Trento. Quelli che andranno in scena stasera potrebbero essere quaranta minuti decisivi per entrambe le squadre, ma tutto dipenderà da cosa succede in Francia nell’altro match del girone. Entrambe le squadre hanno un record di 2-2 e possono qualificarsi direttamente con una vittoria e un po’ di aiuto. Trento si qualifica se batte il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021), mercoledì 3 marzo, andrà in scena il match tra laDolomiti Energiae il, valido per la quinta giornata della Top 16 della2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. Quinta giornata della Top 16 e sfida fondamentale nella corsa playoff per. Quelli che andranno in scena stasera potrebbero essere quaranta minuti decisivi per entrambe le squadre, ma tutto dipenderà da cosa succede in Francia nell’altro match del girone. Entrambe le squadre hanno un record di 2-2 e possono qualificarsi direttamente con una vittoria e un po’ di aiuto.si qualifica se batte il ...

PianetaBasketIT : .@EuroCup - Trento, coach Molin: «Difesa e aggressività per reggere l'urto fisico del Partizan» - basketinside360 : Trento-Partizan: le parole di coach Lele Molin alla vigilia del match contro il Partizan - - BasketMagazine : New post: Trento, Molin: Difesa ed aggressività per reggere l’urto fisico del Partizan” #basketmagazine - megabasket : Trento, mercoledì alla BLM Group Arena arriva il Partizan - BasketWorldLif1 : Eurocup Top 16: Trento ospita alla BLM Group Arena il Partizan Belgrado -