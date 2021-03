Tre arresti per le forniture delle mascherine alla Regione Lazio: c’è anche Vittorio Farina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta su una fornitura di mascherine alla Regione Lazio. Si tratta di Vittorio Farina, ‘re’ degli stampatori e già arrestato nel 2017 per bancarotta fraudolenta, Andelko Aleksic e Domenico Romeo. Sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. È stato inoltre disposto un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro a carico dei tre e della società European Network Tlc, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione. L’inchiesta dei finanzieri del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria è nata sulla base di una segnaLazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta su una fornitura di. Si tratta di, ‘re’ degli stampatori e già arrestato nel 2017 per bancarotta fraudolenta, Andelko Aleksic e Domenico Romeo. Sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. È stato inoltre disposto un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro a carico dei tre e della società European Network Tlc, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione. L’inchiesta dei finanzieri del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria è nata sulla base di una segnane ...

fattoquotidiano : Tre anni dopo i video di Fanpage che fanno esplodere il caso, con l’ex boss di camorra Nunzio Perrella mandato a pr… - rep_torino : Torino: tre arresti per spaccio grazie a un semaforo rosso bruciato dal taxi [di Carlotta Rocci] [aggiornamento del… - VoceCamuna : Due arresti per droga - Agenparl : GDF ROMA:OPERAZIONE 'GIù LA MASCHERA' - MASCHERINE E CAMICI NON CERTIFICATI DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LA… - AgenziaOpinione : GDF – ROMA * « MASCHERINE E CAMICI NON CERTIFICATI DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO, TRE ARRESTI E SEQUES… -