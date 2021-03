Travolto dalla motozappa mentre lavora nell' orto | muore schiacciato

(Di mercoledì 3 marzo 2021), 70enne. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 3 marzo, a San Stino di Livenza in Veneto. A perdere la vita G. C, del posto, che verso le 15.30 ...

motozappa, 70enne muore schiacciato . La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 3 marzo, a San Stino di Livenza in Veneto. A perdere la vita G. C, del posto, che verso le 15.30 ...