Transizione ecologica, il ministro Cingolani presenta gli 8 punti della sua agenda: "Per un Pianeta in salute e una società giusta" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dal clima ai trasporti, dalle abitazioni ai rifiuti: il neo ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presenta in 8 punti la sua agenda per "un Pianeta in salute e una società giusta". Il ministro ha indicato così il percorso che dovrà seguire per ottenere dei risultati concreti alla guida del suo dicastero, fortemente voluto dal Movimento cinque stelle. Il rischio, infatti, è che il nuovo ministero risulti altrimenti una scatola vuota, come già accaduto in Francia. "Non abbiamo la ricetta, non ce l'ha nessuno. Stiamo cercando di capire dove andare", ha detto il ministro Cingolani nel corso del webinar Verso la ...

