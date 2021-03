Tramontato il progetto di fare scuola fino al 30 giugno

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il ministro Patrizio Bianchi non perde occasione per ringraziare il grande lavoro fatto dal mondo dellain questi mesi così difficili, professori in testa. Ed anche per ricordare come la didattica a distanza (o Did) sia un’eccezione da adottare solo “in situazioni estreme”. In questo siamo dove già eravamo con il Conte due e anche nell’auspicio per “unanuova che non lascia indietro nessuno”, come ha detto ancora a Rainews24 il ministro. Nel frattempo, però, il titolare di viale Trastevere in quasi due settimane ha dovutoalcuni passi indietro sui buoni propositi, suoi e del governo. A partire dall’ipotesi di un prolungamento generalizzato dell’anno scolastico al 30per recuperare il tempo perso, affermazione maldestramente attribuita a Draghi che tanto ha irritato il corpo docente. Sul punto ...

Il ministro Patrizio Bianchi non perde occasione per ringraziare il grande lavoro fatto dal mondo della scuola in questi mesi così difficili, professori in testa. Ed anche per ricordare come la ... Il progetto è stato abbandonato anche per la scuola primaria perché dei vari gradi d'istruzione era il grado di scuola che piu' di ogni altro era rimasto in presenza, con chiusure localizzate e ben ... Si procederà caso per caso. Intanto il Dpcm Draghi dà una regola fissa: con 250 contagi su 100mila abitanti le scuole chiudono. Tutte, anche fuori dalla zona rossa ...