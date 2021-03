Traduzioni online gratis poco professionali (Di mercoledì 3 marzo 2021) Traduzioni online gratuite: sempre più sofisticate, ma non ancora professionali. Vanno bene per un uso amatoriale, ma non possono essere usate per lavorare Il 7 gennaio del 1954 con l’esperimento Georgetown-IBM, per la prima volta nella storia, il computer IBM 701 tradusse automaticamente 60 frasi dal russo all’inglese. Fu la prima dimostrazione pubblica al mondo di un sistema… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021)gratuite: sempre più sofisticate, ma non ancora. Vanno bene per un uso amatoriale, ma non possono essere usate per lavorare Il 7 gennaio del 1954 con l’esperimento Georgetown-IBM, per la prima volta nella storia, il computer IBM 701 tradusse automaticamente 60 frasi dal russo all’inglese. Fu la prima dimostrazione pubblica al mondo di un sistema… L'articolo Corriere Nazionale.

eddacacchioni : Editing Traduzioni Servizi Editoriali - springartss : non difendo mingyu perché anche se le cose non sono gravi come si credeva sono del parere che delle scuse siano più… -