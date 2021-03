Tradizioni fasciste | Cazz*** fai pena Striscia | roba estrema | Capanna-Santanchè | volano insulti brutali | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Siamo ala Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, martedì 2 marzo. L'appuntamento è uno di quelli classici, "I nuovi mostri", ovvero il meglio del peggio che si è visto nell'ultima settimana di televisione, tra risse, gaffe, gag malriuscite e chi più ne ha più ne metta. E così ecco che nel servizio si parte da Stasera Italia e dalla "pacata discussione tra Danielae Mario", per dirla con le parole fuori campo di Ezio Greggio. "Non meniamocela", "Ma cosa sta dicendo? Lei quando non ha argomenti tira fuori il fascismo? Mi fa". "È innegabile che lei militi in un partito che hae origini". "Non dica". Insomma, i due se ne dicono di ogni. Si passa poi a Uomini e Donne e ...