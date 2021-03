Toni Servillo | protagonista de Il ritorno di Casanova

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il ritorno di Casanova: Toni Servillo protagonista del film di Salvatores - mixborghi : RT @cinematografoIT: Partiranno a settembre le riprese del premio Oscar Gabriele Salvatores, #IlRitornodiCasanova: secondo @Variety Toni Se… - cinematografoIT : Partiranno a settembre le riprese del premio Oscar Gabriele Salvatores, #IlRitornodiCasanova: secondo @Variety Toni… - GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: Toni Servillo sarà il protagonista di “Il ritorno di Casanova”, il nuovo film di Gabriele Salvatores, scritto da Salvatores,… - cinescatenato : #ToniServillo sarà il protagonista de #IlRitornoDiCasanova, il nuovo film scritto e diretto da #GabrieleSalvatores. -

Ultime Notizie dalla rete : Toni Servillo

In contatto con Dalla Marcello ci entrò grazie a: "Non gli sarò mai grato abbastanza per averlo fatto," dice il regista. "Grazie a lui gli ho fatto avere altri due miei film, Il ...Un mito che è diventato negli anni anche una conoscenza personale per Pietro Marcello: "L'ho conosciuto grazie a, che ringrazio per questo. Già a ventiquattro anni, quando avevo ...Il mio tributo a Lucio Dalla, poeta che ha cantato l’Italia». Le canzoni, il materiale d’archivio, l’Italia: il regista racconta il documentario presentato alla Berlinale ...Con mossa astutissima, il direttore artistico del Festival di Berlino Carlo Chatrian controprogramma Sanremo presentando nella sezione Berlinale Special il bellissimo documentario del regista casertan ...