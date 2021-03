Ti è mai capitato di fare un sogno bagnato? Non sei il solo: ecco perché succede (Di mercoledì 3 marzo 2021) I “sogni bagnati” sono un tipo particolare di sogno che, generalmente, ci lascia piuttosto interdetti al mattino: ecco che cosa significa quando ne fai uno. Ti è mai capitato di fare un sogno… decisamente intrigante? Tutti (chi dice di no mente!) facciamo sogni che ci fanno svegliare al mattino con una cerca carica di energia, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) I “sogni bagnati” sono un tipo particolare diche, generalmente, ci lascia piuttosto interdetti al mattino:che cosa significa quando ne fai uno. Ti è maidiun… decisamente intrigante? Tutti (chi dice di no mente!) facciamo sogni che ci fanno svegliare al mattino con una cerca carica di energia, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ricpuglisi : @vitalbaa @kevkorian @BenedettaFrucci In teoria dei contratti (quella economica) esiste un concetto che si chiama r… - FMorriMorri : @Vince7914 Vince, non mi è mai capitato nulla di neanche lontanamente paragonabile, e ringrazio il Signore...ma se… - EzioC66 : @CottarelliCPI Ma perché esami tossicologici a campione non sarebbe utile x queste categorie? O vietare i cellulari… - MIYAC0R3 : cmq pensandoci che dopo la mia ex migliore amica ho davvero paura to come out to anyone anche se ne sono sicuro al… - Alessan77616441 : RT @gabrillasarti2: A me mi sono arrivati 4 SMS con esito del tampone mai fatto un tampone fino ora ???? A voi è mai capitato ? -