The Sinking City polemica senza fine: Steam rimuove il gioco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovo colpo di scena nella polemica tra Frogwares e Nacon sulla versione Steam di The Sinking City. Steam ha ora rimosso il gioco dopo che lo sviluppatore ha affermato che il publisher ha acquistato una copia di The Sinking City, l'ha modificata per includere i loghi di Nacon, e l'ha ricaricata su Steam per venderla ai clienti senza il permesso di Frogwares. In precedenza, in un post su Steam, Nacon ha affermato che la versione di The Sinking City su Steam con il suo nome era "una versione ufficiale e completa" e che l'unico problema con il lancio era la mancanza di alcune feature di Steam - un problema che la società aveva attribuito ...

