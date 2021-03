The Irregulars: la nuova serie horror di Netflix (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla fine del mese di marzo sbarcherà su Netflix la nuova attesissima serie televisiva The Irregulars della cui realizzazione si parla da già due anni. La serie racconta le vicende dello storico e famosissimo personaggio di Sherlock Holmes e del suo fidato amico e collega John Watson, sui quali sono innumerevoli i film, i cartoni, i libri e i fumetti che sono stati fatti. Come sarà la nuova serie The Irregulars? Contrariamente al solito questa volta Holmes e Watson sono ripresi come i cattivi della situazione. La serie infatti è basata sui personaggi conosciuti come gli irregolari di Baker Street, un gruppo di ragazzi di strada di Londra, figure secondarie delle opere di Arthur Conan Doyle, i quali fanno commissioni e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla fine del mese di marzo sbarcherà sulaattesissimatelevisiva Thedella cui realizzazione si parla da già due anni. Laracconta le vicende dello storico e famosissimo personaggio di Sherlock Holmes e del suo fidato amico e collega John Watson, sui quali sono innumerevoli i film, i cartoni, i libri e i fumetti che sono stati fatti. Come sarà laThe? Contrariamente al solito questa volta Holmes e Watson sono ripresi come i cattivi della situazione. Lainfatti è basata sui personaggi conosciuti come gli irregolari di Baker Street, un gruppo di ragazzi di strada di Londra, figure secondarie delle opere di Arthur Conan Doyle, i quali fanno commissioni e ...

darkokerim : Ne parlavo in anteprima nella mia guida alle serie TV britanniche. Non essendo stata ancora pubblicata, non sarà un… - pineapplesclub : THE IRREGULARS DI BAKER STREET NON MI AVRA MAIIII - Mauxa : Serie Tv The Irregulars - Gli irregolari di Baker Street, la nuova vita di Sherlock Holmes - Paula_Dorepa : The Irregulars, la data d'uscita della serie Netflix dedicata agli informatori di #Sherlock - TelefilmSpoiler : Qualcuno ha nostalgia del mondo di Sherlock? Beh, allora vi piacerà il nuovo crime-drama in arrivo su Netflix! THE… -