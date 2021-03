Tg Riabilitazione | edizione del 3 marzo 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Cosa si può fare a scuola con i bambini che hanno un disturbo dello spettro autistico? Come può un pediatra valutare se un bambino è a rischio a livello neuroevolutivo? E come funziona un progetto di riabilitazione? Sono state davvero tantissime le domande pervenute all'IdO durante i primi tre corsi gratuiti che l'Istituto ha svolto nell'ultimo mese con insegnanti e pediatri. Interrogativi che hanno spinto l'IdO a organizzare per il 13 marzo un quarto corso gratuito su 'Autismo – Progetto Riabilitativo Tartaruga DERBBI', indirizzato questa volta a tutti gli operatori socio-sanitari