Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Blocco dei licenziamenti prorogato al 30 giugno e stop alle cartelle fiscali e ai pagamenti della pace fiscale per tutto marzo e aprile. È previsto dal decreto Sostegno che il governo sta mettendo a punto per sostenere l’economia ora che il virus vive una fase di recrudescenza. Finanziato con 32 miliardi in deficit il provvedimento potrebbe vedere la luce la prossima settimana. Il piatto forte della bozza sono però i ristori. Il decreto prevede un intervento a fondo perduto per quasi tre milioni, tra imprese e liberi professionisti. VACCINI, PARTE IL NUOVO CORSO Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) Blocco dei licenziamenti prorogato al 30 giugno e stop alle cartelle fiscali e ai pagamenti della pace fiscale per tutto marzo e aprile. È previsto dal decreto Sostegno che il governo sta mettendo a punto per sostenere l’economia ora che il virus vive una fase di recrudescenza. Finanziato con 32 miliardi in deficit il provvedimento potrebbe vedere la luce la prossima settimana. Il piatto forte della bozza sono però i ristori. Il decreto prevede un intervento a fondo perduto per quasi tre milioni, tra imprese e liberi professionisti. VACCINI, PARTE IL NUOVO CORSO

micia274 : @maccsmad @lciucciovino @maridam55 @fattoquotidiano @ggramaglia A me fa incazzare, indipendentemente dal colore pol… - ENRICO27218318 : RT @PaolaSacchi3: @Capezzone per molti anni anche un politico, oltre che giornalista-opinionista, parlamentare, pres Commissioni. Ha combat… - micia274 : @maccsmad @lciucciovino @maridam55 @fattoquotidiano @ggramaglia Anzi, è un parlamentare e quindi rappresenta la Naz… - Valenti00278189 : RT @PaolaSacchi3: @Capezzone per molti anni anche un politico, oltre che giornalista-opinionista, parlamentare, pres Commissioni. Ha combat… - PaolaSacchi3 : @Capezzone per molti anni anche un politico, oltre che giornalista-opinionista, parlamentare, pres Commissioni. Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Idv, Messina "Siamo pronti a un nuovo progetto per il Paese" ... Italia dei Valori aveva tutti i requisiti e quindi poteva metterlo a disposizione, non solo per una finalità parlamentare ma se dietro c'era un progetto politico per il Paese e noi avremmo dato la ...

Idv, Messina 'Siamo pronti a un nuovo progetto per il Paese' ... Italia dei Valori aveva tutti i requisiti e quindi poteva metterlo a disposizione, non solo per una finalità parlamentare ma se dietro c'era un progetto politico per il Paese e noi avremmo dato la ...

Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 marzo 2021 - DIRE.it Dire M5S nei socialisti europei? "Non è il momento, nel Pd mancato dibattito", dice Tinagli La presidente Dem della Commissione Economica del Parlamento europeo all'AGI: "I tempi non sono maturi'. "Alleanze? Prima i programmi, dialogo con Iv e Azione". E attacca: 'Mai visto il partito unito ...

Idv, Messina “Siamo pronti a un nuovo progetto per il Paese” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono solo 13 deputati, ma ci sono anche 6 senatori, le compagini stanno aumentando quindi hanno incidenza importante nel Parlamento. Per fare un nuovo gruppo serve avere un sim ...

... Italia dei Valori aveva tutti i requisiti e quindi poteva metterlo a disposizione, non solo per una finalitàma se dietro c'era un progettoper il Paese e noi avremmo dato la ...... Italia dei Valori aveva tutti i requisiti e quindi poteva metterlo a disposizione, non solo per una finalitàma se dietro c'era un progettoper il Paese e noi avremmo dato la ...La presidente Dem della Commissione Economica del Parlamento europeo all'AGI: "I tempi non sono maturi'. "Alleanze? Prima i programmi, dialogo con Iv e Azione". E attacca: 'Mai visto il partito unito ...ROMA (ITALPRESS) – “Non sono solo 13 deputati, ma ci sono anche 6 senatori, le compagini stanno aumentando quindi hanno incidenza importante nel Parlamento. Per fare un nuovo gruppo serve avere un sim ...