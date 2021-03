Tg Lazio, edizione del 3 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra marzo e aprile del 2020, nel primo periodo della pandemia, avevano fornito alla Regione Lazio 5 milioni di mascherine Ffp2 e 430.000 camici per un prezzo di 22 milioni ma i dispositivi di protezione individuale non avevano le necessarie certificazioni. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato 3 uomini attualmente indagati a vario titolo per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. I 22 milioni incassati dalla società European Network Tlc sono stati sequestrati. L’inchiesta della Procura romana è nata da una segnalazione della Protezione Civile del Lazio. COVID, NEL LAZIO MENO INCIDENZA E MORTALITÀ SU OVER 80 VACCINATI Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra marzo e aprile del 2020, nel primo periodo della pandemia, avevano fornito alla Regione Lazio 5 milioni di mascherine Ffp2 e 430.000 camici per un prezzo di 22 milioni ma i dispositivi di protezione individuale non avevano le necessarie certificazioni. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato 3 uomini attualmente indagati a vario titolo per frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e traffico di influenze illecite. I 22 milioni incassati dalla società European Network Tlc sono stati sequestrati. L’inchiesta della Procura romana è nata da una segnalazione della Protezione Civile del Lazio. COVID, NEL LAZIO MENO INCIDENZA E MORTALITÀ SU OVER 80 VACCINATI

