Tg Cinema, edizione del 3 marzo 2021

Dopo 'Sotto il sole di Riccione' e 'L'Ultimo Paradiso', la collaborazione tra Netflix e Mediaset presenta 'Il Divin Codino': la pellicola sulla vita di Roberto Baggio che debutterà il 26 maggio sulla piattaforma di streaming. Ad interpretare il fuoriclasse sarà la giovane promessa del cinema Andrea Arcangeli. Diretto da Letizia Lamartire, il film è una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio che affronta anche il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori. "È la storia di un uomo umile con un talento smisurato che con le sue giocate ha cambiato il calcio italiano. Racconteremo anche il percorso di una persona che attraverso le sofferenze personali ha raggiunto grandi trionfi in campo", aveva raccontato la regista qualche mese fa.

PRIMO CIAK PER 'NON SONO QUELLO CHE SONO' DI E CON EDOARDO LEO

Ultime Notizie dalla rete : Cinema edizione Noir in Festival 2021: tutti gli ospiti della 30° edizione Dopo lo speciale appuntamento di pre - apertura domenica 7 marzo con una giornata interamente dedicata al cinema italiano di genere, lunedì 8 marzo si alza il sipario sulla 30° edizione di Noir in Festival 2021 , in programma fino al 13 marzo in streaming gratuito su tutto il territorio nazionale sulla ...

Sanremo2021, la prima serata perde ascolti anche con cinema e teatri chiusi: la forma ibrida non paga La media era stata di10 milioni 58mila telespettatori ed il 52,2% di share: il dato più alto dall'edizione 2005 di Paolo Bonolis. Il resto degli ascolti della serata televisiva dicono che Rai2 ha ...

Cinema: FEdS, conclusa la XXIV edizione del Tertio Millennio Film Fest Servizio Informazione Religiosa Berlinale, Carlo Chatrian dirige l’edizione del Covid Giovedì 4 e venerdì 5 marzo la giuria svelerà i vincitori e le vincitrici degli Orsi d'Oro e d'Argento della Berlinale 2021 ...

Sanremo 2021: le 23 orchestrali in chiffon e raso. L’ora delle donne «mormali» Le 23 musiciste del Festival sono state vestite da Atelier Emé che le ha fatte scegliere tra una gamma di sei proposte. Dai bozzetti alle prove ...

