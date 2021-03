Terremoto | scossa di magnitudo 6 3 in Grecia Avvertita anche in Puglia

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Forte terremoto in Grecia. Una scossa di magnitudo 6.3 è stata registrata alle ore 12:16 (in Italia 11.16) ad una profondità di 20 km a nord di Larissa. A rilevarlo l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia. Per ora non si registrano segnalazioni di danni ingenti o di ferimenti di persone.