Terremoto oggi in Puglia | magnitudo | epicentro | notizie

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Undi6.3 è avvenuto in Grecia alle 11.16 ora italiana ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel Sud Italia, e in particolare in. Due fortissime scosse diquesta mattina nella Grecia centrale, a nord di Larissa. La prima stima preliminare sullaè di 5.9 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, distimata 4.6, a dieci chilometri di profondità a Elassona. Al momento non si hanno ulterioriper quanto riguarda eventuali danni a persone o cose. Le scosse di ieri, 2 marzo Tra le scosse diregistrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata ...