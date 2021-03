Tennis: ranking ATP ancora congelato a metà, ad agosto si torna alla normalità. Tutte le novità (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ATP ha diffuso le novità relative al ranking mondiale, che subisce ancora una modifica in relazione alla ripresa del normale sistema di guadagno e perdita dei punti in base a quanto accumulato in precedenza. La notizia principale è che, nei fatti, il congelamento diventerà un po’ più complicato, ma sarà sostanzialmente mantenuto in essere fino alla seconda settimana di agosto, e cioè quella in cui ci si trasferisce in Canada. In breve, la classifica nella sua normalità riparte dal Masters 1000 di Cincinnati. Un prolungamento, dunque, che arriva esattamente prima del momento in cui, nel 2020, si era ripreso a giocare dopo il lungo stop causato dal Covid-19. Tutti i risultati dal 4 marzo al 5 agosto 2019, si legge nel comunicato ATP, in quei tornei non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ATP ha diffuso lerelative almondiale, che subisceuna modifica in relazioneripresa del normale sistema di guadagno e perdita dei punti in base a quanto accumulato in precedenza. La notizia principale è che, nei fatti, il congelamento diventerà un po’ più complicato, ma sarà sostanzialmente mantenuto in essere finoseconda settimana di, e cioè quella in cui ci si trasferisce in Canada. In breve, la classifica nella suariparte dal Masters 1000 di Cincinnati. Un prolungamento, dunque, che arriva esattamente prima del momento in cui, nel 2020, si era ripreso a giocare dopo il lungo stop causato dal Covid-19. Tutti i risultati dal 4 marzo al 52019, si legge nel comunicato ATP, in quei tornei non ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ranking Tennis: Atp Rotterdam, Sonego ko all'esordio Lorenzo Sonego ko al primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 980.580 euro). L'azzurro, numero 35 del mondo, cede allo statunitense Tommy Paul, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 4, 7 - 6 (9 - 7) dopo due ore e due minuti.

Tennis: Atp Buenos Aires, Mager vince derby con Caruso e approda al 2° turno ... numero 101 del mondo, vince per 7 - 6 (7 - 5), 6 - 4, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, il derby tricolore contro Salvatore Caruso, 28enne siciliano di Avola, numero 79 del ranking Atp.

Tsitsipas: "La Next Gen può battere i record di Roger Federer, Nadal e Djokovic" Home; Tennis News; Roger Federer; Roger Federer e Rafael Nadal sono attualmente a pari merito con 20 Slam ciascuno, inseguiti da Novak Djokovic a quota 18. Il numero 1 del mondo h ...

